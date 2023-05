Castração Solidária atendeu 661 animais e próxima campanha será entre os dias 21 a 24/06

A Prefeitura de Araucária realizou um mutirão entre os dias 24 e 27/05, onde 661 animais foram castrados, sendo 293 cadelas, 115 cachorros, 162 gatas e 91 gatos. O projeto de castração pré-agendada foi realizado na Praça da Bíblia.

A próxima campanha da Castração Solidária está marcada para os dias 21 a 24/06, também na Praça da Bíblia. O projeto ocorrerá da mesma forma que o anterior, com agendamento prévio. Serão agendados aproximadamente 180 animais por dia, e a inscrição será pelo site da Prefeitura, com a confirmação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além disso, todo mês mais de 500 animais são castrados gratuitamente, incluso nesse pacote o fornecimento de medicação pós-operatória. É importante destacar que é responsabilidade dos tutores manter o animal em jejum total por exatamente 8 horas antes da cirurgia e fornecer os medicamentos pós-operatórios nos horários indicados, também é essencial monitorar os pontos cirúrgicos do animal até a cicatrização, o que pode levar cerca de 7 a 10 dias.

A castração ajuda a prevenir doenças no aparelho reprodutivo, comportamentos agressivos e de marcação de território. Além de prevenir a superpopulação de cachorros, principalmente aqueles que estão em situação de abandono. Se for calcular, supondo que uma cadela tenha 10 filhotes ao ano, em 10 anos serão 100 filhotes dessa mesma fêmea. E se for considerar os filhotes de cada ninhada, e que filhotes já podem reproduzir a partir de 6 meses, o número fica ainda maior. Tendo o risco do cachorro, mesmo que não seja de rua, mas tenha livre acesso a ela, gerar filhotes, o número de animais em situação de rua pode aumentar drasticamente.

O cadastro pode ser realizado pelo site da Prefeitura, direto na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira, ou via aplicativo atende.net, disponível para IOS e Android. Os mutirões dão prioridade aos inscritos com Número de Identificação Social (NIS) e renda familiar de até 3 salários-mínimos, além de animais de protetoras com cadastro atualizado junto à Prefeitura. Podem ser castrados animais de 7 meses a 7 anos.

Foto: Carlos Poly/SMCS.