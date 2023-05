Causa Imóveis se destaca em meio ao aquecimento do mercado imobiliário

Nos últimos anos o mercado imobiliário tem crescido de maneira significativa e neste ano de 2023 não está sendo diferente. Um fato que explica esse aquecimento é a retomada dos eventos comerciais, após a pandemia da Covid-19. Nesse cenário, a procura por imóveis cresceu, assim como a busca por uma imobiliária de confiança e credibilidade para realizar de forma segura a compra do tão desejado imóvel.

A Causa Imóveis, no mercado desde agosto de 2021, conta com especialistas preparados para atender desde clientes que buscam seu primeiro imóvel, como também aqueles que estão evoluindo para imóveis que atendam suas novas necessidades, como filhos, investidores que buscam rentabilidade e até imóveis de luxo para públicos bem seletos. Seu diferencial no atendimento personalizado feito por especialistas, transparência total na prestação de serviços e foco em fazer os melhores negócios, possibilitam um grande diferencial de negócio.

Como missão, a Causa leva satisfação das necessidades de cada cliente na venda de imóveis; na assessoria para compra da moradia ou investimento; na locação, um projeto já validado que volta à ativa ainda em 2023; na assessoria de crédito, buscando as melhores taxas, condições para quem busca comprar seu imóvel; e na consultoria para investidores, seja para construtores que podem contar com especialistas que o auxiliam a tomar a melhor decisão de investimento ou para aqueles que buscam criar renda passivas com imóveis.

Com duas unidades, a matriz em Araucária e uma filial no bairro Água Verde, em Curitiba, a Causa Imóveis está focada em prestar um alto padrão de atendimento, sempre priorizando a entrega dentro dos prazos pré-estabelecidos, com toda sua estrutura e se diferenciando nos relacionamentos criados com os clientes, afinal, como afirmam seus sócios-proprietários Igor e Gustavo, este é o lema da empresa: “Mais do que imóveis, grandes histórias!”.

Igor é o sócio fundador, nascido em Figueira, Paraná, veio para Araucária ainda jovem no ano de 2012, estudou Engenharia Civil e trabalhou em obras industriais até 2018, quando teve seu primeiro contato com o mercado imobiliário. Trabalhou durante aproximadamente 3 anos em uma imobiliária local, onde adquiriu alguns resultados expressivos como corretor e gerente de vendas. Em 2021 teve a oportunidade de abrir a Causa, com o propósito de elevar o nível do mercado imobiliário de Araucária, com foco 100% em pessoas. Assim que os avanços foram acontecendo, foi abrindo novas oportunidades de negócio, hoje com duas sedes e com projeção de mais duas até o final de 2023. “Temos ainda mais certeza de que, sempre que focamos em entregar o melhor de nós por cada um que cruza em nossas vidas, as coisas acontecem”, declara o empreendedor.

Time da Causa é qualificado e preparado para prestar um atendimento personalizado aos clientes.

As melhores soluções

Tendo como diferencial a dedicação total ao cliente, seja ele vendedor ou comprador, a Causa se posiciona como um centro de negócios do mercado imobiliário, contendo uma ampla carteira de imóveis, soluções de crédito e soluções para quem busca investir no mercado. Seu atendimento pretende ir além das fronteiras de suas sedes, hoje atendendo clientes de Araucária e Curitiba, mas projetando para um futuro breve, a abertura de unidades no norte do Paraná e regiões litorâneas. “Fazemos os melhores negócios, simples assim. E é por isso que a expansão será uma realidade nos próximos dois anos”, afirmam os seus sócios-proprietários.

Atenta às tendências do mercado, a Causa Imóveis apresenta entre suas melhores opções de investimento os studios e apartamentos compactos disponíveis em Curitiba, que além da valorização, podem entregar uma rentabilidade de locação acima da média. “Nossa maior virtude está na consultoria personalizada, que vai levar você à sua próxima grande história de sucesso. Aqui o empreendimento é selecionado e apresentado de acordo com o desejo de cada cliente. Venha visitar uma de nossas unidades e conhecer nosso leque de opções”.

Serviço

As unidades da Causa Imóveis estão localizadas nos seguintes endereços: Araucária – Rua São Vicente de Paulo, nº 114, bairro Centro; Curitiba – Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 826, bairro Água Verde.

Conheça mais sobre a empresa acessando o site https://www.causaimoveis.com.br/ ou no Instagram @causaimoveis (Araucária) e @causaimoveis.curitiba (Curitiba).

