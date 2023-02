CEEBJA está com as matrículas abertas para o ano de 2023

O Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) está com as matrículas abertas para o ensino fundamental e médio, anos de 2023, nos turnos da manhã, tarde e noite, com aulas gratuitas. Os documentos necessários para matrícula são: RG/CPF do aluno (e do responsável, se menor de 18 anos), certidão de nascimento ou casamento, cartão Auxílio Brasil (caso receba o benefício), histórico escolar, comprovante de endereço da Copel, declaração de vacina (aluno menor de 18 anos), declaração de trabalho (para estudar no período da noite) e celular em mãos com chip ativo (para receber código SMS).

Para mais informações, o telefone da secretaria é (41) 3642-1511, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h, das 13h às 17h, e das 18h às 20h30.