Celebrações de fim de ano podem ser mais elaboradas com ajuda da Faça a Festa

As festas estão voltando com tudo e, principalmente neste final de ano, as formaturas e celebrações de encerramento tornam-se rotina em todos os cantos. Há 35 anos, dona Petronilia Paluski deu início às atividades de um pequeno negócio, hoje a ‘Faça a Festa’, empresa de locações de utensílios para eventos. No início, a intenção era atender aos colonos que faziam festas na época, mas não tinham os materiais necessários. Com o tempo, o projeto foi passando pelo “boca a boca” das pessoas e crescendo cada vez mais em diversas regiões da cidade.



Após dona Petronilia passar o negócio para os cuidados do filho, José Carlos, a variedade de produtos para locação aumentou conforme a demanda. Hoje, a empresa conta com itens dos mais básicos até os mais sofisticados e até para buffet, como pratos, talheres, taças, copos, rechauds, travessas, garrafas térmicas, suqueiras, jarras e outros utensílios básicos de porcelana branca para compor as mesas das comemorações dos araucarienses.



A principal preocupação de Maria Márcia e José Carlos é o cuidado para deixar os clientes satisfeitos, não só de Araucária, mas também de cidades vizinhas, que cada vez mais estão conhecendo os serviços da empresa. O principal diferencial da Faça a Festa é a disponibilização do material já pronto para uso, o que facilita na correria da organização do seu evento. Seja em casamentos, aniversários, almoços de negócios, chás de bebê, fraldas ou panelas, a empresa marcará presença com as porcelanas perfeitas para a ocasião. Graças à qualidade das peças e ao atendimento personalizado realizado por Maria Márcia e sua equipe, hoje as reservas acontecem para públicos e eventos variados.



Se você está organizando seu evento e achou que a Faça a Festa é a empresa ideal para o que você precisa, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99978-9822 / (41) 99671-2092, ou pelo telefone (41) 3643-9934. Você também pode marcar um horário e ir até o local, na Rua Pedro Paluski, 39 – Fazenda Velha. O atendimento é em horário comercial, de segunda a sexta, das 8h às 11h30, e das 13h às 18h.

Fotos – divulgação

Texto: Redação