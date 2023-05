Cerimônias de admissão de novos membros marcam Dia Nacional dos Aventureiros

No último sábado (20/05) foi comemorado o Dia Nacional dos Aventureiros, um projeto da Igreja Adventista onde as crianças aprendem o voto e a lei dos aventureiros. O Clube dos Aventureiros é uma organização mundial, que visa apoiar os pais na educação dos filhos com atividades recreativas e educativas, onde são ensinados a importância do lar, da escola e da igreja. Sempre nessa data, é realizada uma cerimônia de admissão, onde os pequenos recebem um lenço para simbolizar a entrada oficial como membros do clube.

Em Araucária as cerimônias foram realizadas em três locais: na Igreja Adventista Central de Araucária, na Igreja Adventista Bela Vista e na Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva. “Tivemos muitas admissões, sendo dois novos aventureiros no Clube Planalto Kids, organizado pela diretora Michelle Abecassis, três no Clube Estrelinhas de Órion, com o diretor Juliano do Nascimento, sete no Harpa de Davi, com a diretora Lia D, e 10 no Pinhalzinho, com a diretora Sabrina França. A partir de agora, os pequenos aventureiros poderão usar o lenço com o uniforme de gala nos eventos oficiais”, afirmou uma das responsáveis pelo grupo.

O próximo evento será o Aventuri, que acontecerá na cidade de Guarapuava, com previsão de participação de cerca de 1.500 aventureiros de vários clubes de Curitiba, região metropolitana e dos Campos Gerais.

VICTORIA MALINOWSKI COM SUPERVISÃO DE MAURENN BERNARDO.

Edição n. 1364