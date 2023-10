Chegou a hora de conhecer o campeão da Primeirona Municipal

O Grêmio Esportivo Araucariense e o Contenda Futebol Clube estão contando os minutos para o grande dia: a disputa pelo troféu de campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, na categoria Adulto. A grande final acontecerá no próximo domingo, 8 de outubro, às 15h, no Estádio Municipal Emílio Gunha.

Este ano a decisão do título promete ser ainda mais emocionante, isso porque mesmo aqueles torcedores que por algum motivo não consigam ir ao campo, poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, através do Facebook (www.facebook/opopulapr) e Youtube (@jornalopopulardoparana). Eles só precisam ter em mãos um celular com acesso à internet.

A Primeirona também terá a decisão da categoria Juvenil, será neste sábado (07), às 15h, no Emílio Gunha. A disputa pelo troféu será entre os times do Chantilli e Gapar.

Sobre os finalistas

O Contenda FC é um time tradicional, foi fundado em abril de 1926, e nessa sua longa permanência na estrada já conquistou vários títulos importantes. Pela Liga de Araucária foi campeão em 1983 e 1984, também foi vice nos anos de 1980, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 1990 e 1998. Em 1982 brigou pelo título com o Operário, a decisão saiu em três jogos. Pela Liga Regional da Lapa (atualmente extinta) foi campeão em 1973 e bicampeão em 1974. Também pelo Municipal tem vários títulos, o último conquistado no ano passado.

Já o Grêmio foi fundado em outubro de 1980 e ao longo dos seus 43 anos de existência já passou por algumas trocas de diretorias, fato que compromete saber com exatidão o todos os títulos que conquistou. A atual diretoria cita o de campeão da Segunda Divisão Municipal – Segundona em 2018, conquistando o acesso e voltando a disputar a Primeirona deste ano. “ O Grémio disputou a Taça Paraná nos anos 80, depois ficou parado desde o início de 1990 até pouco tempo atrás. Fazia mais de 30 anos que não disputava a Primeira Divisão e é por isso que esse título pra gente terá um gostinho especial” cita Luizinho

Conheça o elenco do Contenda Futebol Clube

Chegou a hora de conhecer o campeão da Primeirona Municipal 1

Chegou a hora de conhecer o campeão da Primeirona Municipal 2

Conheça o elenco do Grêmio Esportivo Araucariense

Chegou a hora de conhecer o campeão da Primeirona Municipal 3

Edição n.º 1383