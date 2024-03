Chico Damasceno morre vítima de infarto

A comunidade do Capela Velha perdeu na madrugada deste domingo, 3 de março, Francisco Damasceno Campos, o Chico Damasceno.

Chico tinha 58 anos, recém-completados no último dia 16 de janeiro, muito conhecido em vários bairros da cidade, principalmente por conta da sua inteiração com o meio político e do futebol amador, ele foi vítima de um infarto.

Ao longo de sua vida, sempre participou de ações sociais em seu bairro, colaborando na organização de festas para a comunidade e outros eventos. Ele também chegou a trabalhar como cargo em comissão na Prefeitura de Araucária, isso na gestão do ex-prefeito Olizandro José Ferreira, de 2005 a 2008. Foi ainda assessor do ex-vereador Luis Vicente Osório, o Ike.

Chico também gostava de bater uma bolinha. Neste ano – inclusive – passaria a jogar pela equipe do 60tinhas do Costeira, time pelo qual atuou na categoria 50tinhas.

O velório de Chico Damasceno acontecerá a partir das 20h deste domingo, na capela mortuária do Cemitério Independência, que fica na Avenida Independência, 1213, no bairro Porto das Laranjeiras.