Choco Arts Floricultura muda para novo espaço e amplia oferta de serviços

Para o Dia das Mães, a floricultura tem lindas opções em arranjos, buquês e cestas. Foto: Marco Charneski

Você que é apaixonado por flores, cestas de café da manhã, buquês, arranjos e mimos para presentear, sabe que Araucária conta há mais de dois anos com a Choco Arts Floricultura, que está em novo espaço, muito mais amplo e com maior variedade de produtos. O novo endereço também fica na rua Rouxinol, 157, no bairro Capela Velha, a poucos metros do antigo. A casa é nova, mas a qualidade dos produtos e o bom atendimento já são velhos conhecidos dos araucarienses. “Quando a empresa cresce, vem a necessidade de buscar um espaço maior para atender melhor os clientes e oferecer uma maior variedade de produtos. Por isso, a Choco Arts procurou esse local mais amplo, que pudesse acolher melhor as pessoas”, comentou a proprietária Ana Paula.

Um dos destaques da floricultura é o preço acessível, uma preocupação constante da empresa, justamente para atender a todos os públicos, principalmente a comunidade do bairro que lhe acolheu. Outro diferencial são as flores, já que grande parte delas é cultivada pela própria Ana Paula, que sempre foi apaixonada por plantas. “Faço questão de cuidar de todos os detalhes na hora de montar uma cesta ou um buquê, inclusive plantar e cuidar algumas das flores. Gosto de fazer tudo com muito amor, porque são presentes que serão dados com esse mesmo sentimento”, ressalta a empresária.

Opções

A Choco Arts Floricultura ampliou a sua loja para garantir mais conforto aos clientes. Foto: Marco Charneski

A Choco Arts trabalha com cestas de café da manhã e cestas para datas e ocasiões especiais, de diversos modelos e tamanhos; flores e plantas de várias espécies; arranjos artificiais; pelúcias; almofadas decoradas e muitas outras opções em presentes.

Basta chegar na floricultura e escolher o que você quiser para agradar a pessoa que você tanto quer bem. E Ana Paula garante que essa escolha poderá ser feita com total segurança, já que todas as medidas de prevenção contra a Covid 19 estão sendo tomadas, como a entrada limitada de clientes na loja, álcool gel e uso obrigatório de máscaras. “Venha conhecer nosso novo espaço. Espero por vocês”, convida.

Dia da Mães

Além de oferecer excelentes opções em presentes para o Dia das Mães, a Choco Arts Floricultura atenderá em horário especial nos dias 7 e 8 de maio. No sábado o atendimento será das 8h às 20h, e no domingo das 8h às 13h. “O presente especial deve ser repleto de amor e gratidão por essa pessoa tão querida. E nós temos ótimas ideias para você dar o mimo perfeito para a sua mãe”, convida Ana Paula.

A floricultura fica na rua Rouxinol, 157, no bairro Capela Velha. O fone/whatsapp é (41) 99627-9055.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021