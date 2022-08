“Choppa”, nova música de MC Nesin já tem quase 4 mil visualizações no YouTube

Após esse lançamento, o rapper araucariense já tem planos de produzir outros hits até 2023

Desde o lançamento, em 1º de agosto, “Choppa”, nova música de MC Nesin, já alcançou quase 4 mil visualizações no YouTube. Desta vez, o rapper contou com a participação de $tonee, diretamente do Rio de Janeiro, e a produção ficou por conta de YoKennedy, de Araucária.

O propósito do novo projeto foi pensado seguindo uma linha diferente da convencional. “Tivemos a ideia de fazer algo mais descontraído para selar nossa parceria com um trabalho e tentar unir forças para crescer nesse disputado ramo da música”, conta o rapper.

A arte exclusiva da faixa foi produzida por Victin, que também está entrando no mundo da música, planejando lançamentos e se estruturando em produções visuais. O produtor YoKennedy também possui planos para entrar na música, e já conta com um álbum em produção para estrear com tudo a nova fase na carreira.

Com 2 anos de carreira, Nésio Quinp de Oliveira Neto, o MC Nesin, entrou no rap quando fundou a Batalha de Rap do CSU, que não existe mais. Hoje, possui aproximadamente 400 mil visualizações em todas as plataformas digitais, e é fundador da NJK, produtora e gravadora, nome que também foi título de uma música do cantor. Entre as diversas faixas lançadas, as de maior sucesso são “Samurai Carioca” e “Floresta de Papel”, que bateram a marca de 100 mil no Spotify, e “Confiança”, faixa que foi produzida em parceria com o artista Tiger B, um artista angolano.

Ainda para este ano, MC Nesin planeja mais três lançamentos, além dos feats, músicas em parceria com outros artistas. Já para 2023, um single e dois clipes já estão planejados. Todas as músicas podem ser ouvidas no YouTube, e logo mais “Choppa” estará disponível em todas as plataformas digitais do MC Nesin e do $tonee.

Acompanhe o MC Nesin através de seu canal no YouTube e no Instagram (@mc_nesin) para ficar sempre por dentro dos lançamentos. Para contato profissional o e-mail do artista é mcnesin@gmail.com.