Chuva de gols marcou a 4ª rodada da Copa Inverno Araucária

A 4ª rodada da Copa Inverno Araucária, realizada no domingo (23/07), foi marcada por goleadas, mas também teve jogos bem equilibrados. Entre as goleadas, o Panterões venceu o PSG Araucária por 5X1 e o Grêmio marcou 4X1 em cima do América. Nos demais jogos, o projeto De Olho no Futuro ganhou do Projeto Vencer por 4X3 e o Tupy venceu o Santa Clara por 2X1. Celtics e Instituto Everest folgaram na rodada.

Após a 4ª rodada, o Grêmio segue liderando o Grupo A com 9 pontos, em 2º está o Panterões com 8 pontos, Instituto Everest em 3º com 6 pontos, Tupy em 4º com 6 pontos e o Projeto Vencer é o 5º colocado com 4 pontos. Pelo Grupo B o atual líder é o Projeto De Olho no Futuro com 4 pontos, América em 2º com 4 pontos, Celtics em 3º com 4 pontos e os times do Santa Clara e do PSG ainda não pontuaram. Acompanhe os jogos da 5ª rodada, que acontecem no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

5ª rodada Copa Inverno domingo (30/07)

9h – Instituto Everest X América

11h – Projeto Vencer X Santa Clara

13h – Tupy X Celtics

15h – Grêmio X De Olho no Futuro

Folgam na rodada:

Panterões e PSG

Edição n. 1373