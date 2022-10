Apesar do calor animando a semana, o final de semana será de chuvas, mesmo que com altas temperaturas. Nesta quinta-feira (27), a previsão conta com máxima de 29º. Na sexta, o dia amanhece com 16º e atinge os 25°, mas a probabilidade de chuva é de 91% durante todo o dia. No sábado, a mínima é de 16° e máxima de 23°, e no domingo, mínima de 18° e máxima de 26°, ambos os dias com chuvas.