Chuvas fortes provocam inundações e quedas de árvores em Araucária

A chuvarada não dá trégua e vem causando estragos em várias comunidades de Araucária. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na segunda e terça-feira (28 e 29/11) houve queda de um muro de arrimo e vistoria em uma edificação no bairro Campina da Barra. Também foram registradas quedas de árvores na área urbana e de dois postes da Copel na área rural, situações que foram atendidas pela Guarda Municipal.

Pontos de alagamentos e inundações foram registrados e estão sendo monitorados em algumas comunidades do Rio Negro e Santa Cruz, no Capela Velha e Beira Rio, no Campina da Barra, porém o órgão não registrou feridos e desabrigados. A Defesa Civil estima que 70 pessoas foram afetadas diretamente com prejuízos causados pelas chuvas, sendo que uma família da comunidade Santa Cruz ficou desabrigada e buscou abrigo em uma igreja da região. Algumas famílias solicitaram atendimento e cerca de 40 foram atendidas e orientadas nos CRAS do Município.

A Defesa Civil disse que continua acompanhando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes e que também está monitorando o nível dos rios Barigui e Iguaçu, que estão acima do nível normal.

Famílias atingidas precisam de doações

Voluntários das comunidades atingidas pelas chuvas já estão se mobilizando na arrecadação de doações para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. A necessidade é por alimentos, colchões, cobertores, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Um dos pontos de coleta fica no Salão Versatyly, Rua Artur Ferreira, 157 A, bairro Campina da Barra — Whatsapp de contato (41) 99916-1324. Se a pessoa não puder levar, os voluntários irão até o local buscar.

Outro ponto de coleta está na Rua Pôr do Sol, 148 (do outro lado da praça), na comunidade Rio Negro – fone de contato da associação de moradores (41) 99673-8143.

Emergências

A Defesa Civil atende solicitações emergenciais pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199 e ainda fone administrativo 3614-7570.

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – Resgate e Salvamento) e pela Copel (falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).

