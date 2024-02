Ciclista é arremessado no Rio Barigui após colisão com caminhão

Na manhã desta quinta-feira, 29 de fevereiro, um acidente envolvendo um ciclista e um caminhão aconteceu na BR-476, na ponte que passa por cima do Rio Barigui.

De acordo com as informações oficiais, o caminhão acabou colidindo na cabeceira da ponte e virou em L, assim bloqueando a pista.

Nisso, acabou atingindo um ciclista, que para evitar um maior impacto, se jogou na água do Rio Barigui. Felizmente o ciclista possui apenas ferimentos leves.

A pista foi totalmente bloqueada até próximo ao viaduto da Avenida das Araucárias. A concessionária do pedágio, a Via Araucária, foi acionada para auxiliar no atendimento. Algumas pessoas ajudaram o ciclista sair do rio e o auxiliaram até a chegada do SIATE.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, e o agente Wilson realizou uma entrevista exclusiva com o jornal O Popular.

Ainda não há informações sobre a causa da perda de controlo do caminhão. A identidade do ciclista e do motorista ainda não foram divulgadas.