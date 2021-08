Ciclistas devem ficar atentos para as regras de uso da ciclofaixa

Ciclistas devem ficar atentos às regras para utilização correta da nova ciclofaixa. Foto: Marco Charneski

Embora ainda esteja em fase de testes, a ciclofaixa que a Prefeitura de Araucária, por meio do Departamento de Trânsito, está implantando na avenida Manoel Ribas, está exigindo dos ciclistas, uma atenção especial quanto às regras para sua utilização. A via, exclusiva para bicicletas, está recebendo uma sinalização adequada e seus usuários estão sendo orientados a respeitá-la. Por exemplo, no trecho da Manoel Ribas onde existe a delimitação da ciclofaixa, os ciclistas precisam circular exclusivamente por ela e não deverão circular pelas calçadas e muito menos pelo bordo das pistas.

Outra recomendação do Departamento de Trânsito para uso correto da ciclofaixa é que os ciclistas que estiverem andando em grupos, sigam sempre, um atrás do outro. A preferência na rotatória, que é outra dúvida bastante comum no novo espaço, é sempre para os veículos que estão circulando por ela.

Importante ressaltar que o desrespeito de carros e motos com relação à demarcação da área para ciclistas é uma infração de Trânsito. Estacionar o carro ou a moto em área de ciclofaixa (assim como em calçadas, canteiros centrais e jardins) é uma infração grave (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira), conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e tem previsão de multa e remoção do veículo. Parar na ciclofaixa também é infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira.

Já andar com o veículo na ciclofaixa é uma infração gravíssima que equivale, por exemplo, a dirigir em calçadas ou canteiros centrais, e tem previsão de multa (R$ 293,47 com valor triplo = R$ 880,41) e 7 pontos na carteira. O fato da ciclofaixa e a via de carros estarem lado a lado impõe ainda, cuidados das duas partes. Mesmo com a delimitação de espaços, há sempre a orientação para que os motoristas mantenham uma distância segura do veículo em relação à ciclofaixa.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021