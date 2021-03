Ciclistas participaram de curso de primeiros socorros

Foto: divulgação

Os integrantes dos grupos Unidos e Fortes Bike e Amigos do Pedal participaram de um curso de primeiros socorros, ministrado pela empresa Vonseg, especializada em segurança, que aconteceu no sábado, 20 de fevereiro. Lucas Garcia, responsável pelo grupo Unidos e Fortes, destacou que a prática do ciclismo está em alta e com o aumento exponencial dos grupos, veio a necessidade de trabalhar o tema da segurança. “Organizamos uma equipe de segurança interna, que batizamos de ‘Pedal Seguro’, que tem por objetivo debater e tomar ações para evitar acidentes e, se necessário, socorrer vítimas”, explica.

Os dois grupos são novos e estão alinhados com os mesmos objetivos, que é tirar as pessoas do sedentarismo, incentivá-las à prática esportiva, com total segurança. Os treinos e passeios acontecem preferencialmente nas áreas rurais e contam com diversos níveis. “Começamos com o grupo Unidos e Fortes Bike, uma extensão do grupo de corrida de rua, o crescimento foi extremamente rápido, o que assustou um pouco. Encontramos o Grupo Amigos do Pedal e começamos a trabalhar juntos, buscando melhorias para todos”, completou Rosinha.

Prevenção

Inspirados na frase de Vicente Oliveira Neto “Imagine o que pode acontecer e trabalhar para não acontecer”, os integrantes do Pedal Seguro fazem orientações sobre segurança, código de trânsito e comportamento de ciclistas e motoristas. “As orientações acontecem durante uma reunião em todo início de pedal. São apenas cinco minutos, mas que fazem toda diferença”, comentou Garcia.

Durante o percurso, os integrantes do Pedal Seguro também procuram orientar a todos, principalmente os iniciantes, a assumirem uma postura defensiva na bike, para ter uma maior segurança. “Muitas ações estão em andamento e o curso foi só o começo de um projeto maior que vem para ajudar a todos”, reforçou Shigue, responsável pelo grupo Amigos do Pedal.

Os grupos são abertos para receber novos integrantes, sejam eles membros de equipes, atletas ou iniciantes. Contato e informações com Garcia 99687-3105 ou Shigue 99773-9917.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021