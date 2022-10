Nesta segunda, o clima segue com temperaturas abaixo das registradas na semana passada. A máxima para esta segunda-feira (10) é de 15ºC, com pouca probabilidade de chuva.



Na terça, o dia amanhece mais quente, com mínima de 16ºC e alcança a máxima de 24ºC, com probabilidade de chuva superior a 80%. Já na quarta-feira, a previsão segue na mesma média, com mínima de 15ºC e máxima de 23ºC, também com probabilidade de chuva.