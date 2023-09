Clima no final de semana será de calor e temperatura vai chegar a 31°

O calor voltou com tudo! Segundo a previsão do SIMEPAR, não teremos chuva nesse fim de semana e no domingo (17/09) a temperatura poderá chegar a 31°.

Nessa sexta-feira (15) a mínima é de 9° e a máxima de 21°, com as rajadas de vento não passando de 23 km/h. No sábado (16) a mínima permanece, enquanto a máxima vai para 27°. A ventania não terá mudança brusca, continuando na casa dos 22 km/h.

No tão esperado domingo, a mínima aumenta para 15° e a máxima para 31°, enquanto os ventos caem para 17 km/h.