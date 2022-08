A última semana de agosto tem início com baixas temperaturas após um fim de semana quente e ensolarado. Nesta segunda-feira (29), o clima tem máximas de 12ºC. Na terça-feira, a mínima é de 8ºC e máxima de 14ºC. Na quarta, as médias começam a subir, com máxima de até 18ºC. A semana inteira será de céu nublado e sem probabilidade de chuva.

Foto – divulgação