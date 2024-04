Clínica de Estética Bárbara Ribas celebra dois anos de sucesso e experiência

No primeiro dia de abril de 2024, a Clínica de Estética Bárbara Ribas comemorou seu segundo aniversário desde sua fundação. Barbara Ribas, a mente por trás deste empreendimento, começou sua jornada sozinha e continua a atender seus pacientes de forma independente até o momento. Nestes dois anos, ela acumulou uma riqueza de aprendizados e experiências.

Hoje, sua clínica é reconhecida por uma variedade de tratamentos de sucesso, com destaque para a depilação a laser, atendimento especializado para gestantes no pré e pós-parto e peelings, especial mente agora, na temporada ideal para tais procedimentos.

“Desde a faculdade, eu tinha o sonho de ser dona do meu próprio negócio”, compartilha Bárbara Ribas, refletindo sobre sua jornada. “Graças a Deus, pude realizar esse sonho dois anos após me formar.” Antes de abrir sua clínica, Bárbara ganhou experiência valiosa enquanto trabalhava em uma clínica odontológica e estética, ao lado de uma médica especializada. Essa vivência clínica prévia não apenas aprimorou suas habilidades técnicas, mas também a preparou para os desafios e responsabilidades de gerenciar seu próprio negócio.

Apesar dos obstáculos enfrentados ao longo do caminho, Bárbara mantém uma perspectiva positiva, focada em oferecer a melhor experiência possível aos seus pacientes. “Cada dia é uma oportunidade para melhorar e oferecer resultados de excelência”, afirma ela com determinação.

A Clínica de Estética Bárbara Ribas se destaca não apenas pelos tratamentos de alta qual idade que oferece, mas também pelo ambiente acolhedor e pelo atendimento personalizado que seus pacientes recebem. Barbara acredita firmemente em cultivar relacionamentos de confiança com aqueles que procuram seus serviços, garantindo que cada pessoa que entra em sua clínica se sinta valorizada e cuidada.

À medida que celebra dois anos de sucesso, a Clínica de Estética Bárbara Ribas olha para o futuro com entusiasmo e de terminação. Bárbara está com prometida em continuar aprimorando seus conhecimentos e técnicas, garantindo que sua clínica permaneça na vanguarda do setor de estética, sempre oferecendo o que há de melhor para seus pacientes.

Serviço

A Clínica Bárbara Ribas está localizada na Rua Rodolpho Hasselmann, 18, Sala 2 – Centro. Para agendar uma avaliação, basta entrar em contato pelo (41) 996927386.

NINA SANTOS