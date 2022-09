Clínica São Vicente passa a atender convênio da Fundação Copel

No dia-a-dia de uma clínica médica sempre existe a preocupação com o desenvolvimento de ações e novos serviços, que atraiam um novo público. E muito mais do que dedicação, é preciso oferecer atendimento de qualidade, dispor de uma estrutura adequada e fornecer a melhor experiência possível. Tudo isso a Clínica São Vicente tira de letra, tanto que está sempre ampliando seu atendimento para que cada vez mais pessoas tenham acesso a consultas, exames e outros procedimentos, com profissionais capacitados.



Recentemente a clínica passou a atender um novo convênio médico, a Fundação Copel. A partir do credenciamento, clientes desta operadora de saúde podem buscar na clínica, atendimento de urgência e de várias especialidades como Angiologia, Cardiologia, Cirurgia da Mão, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Oncológica, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Oncologia Clínica, Ortopedia E Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, Reumatologia e Urologia.

A São Vicente também realiza vários exames pelo novo convênio Fundação Copel. Na lista estão Colonoscopia, Eletrocardiograma, Endoscopia, Mapa, Raio X, Teste Ergométrico e Ultrassonografia, além de exames de laboratório e biópsias.



Referência



A Clínica São Vicente está em Araucária desde março de 2020 e após o sucesso na cidade de Araucária, inaugurou em junho deste ano, a sua primeira filial, em Contenda. Atualmente a clínica conta com mais de 80 médicos no seu corpo clínico, que atendem mais de 45 especialidades, além de uma estrutura completa para a realização de exames de imagem e de laboratório.



Serviço



A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, nº 250, no Centro de Araucárias. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 7h às 22h, aos sábados das 8h às 19h e nos domingos e Feriados das 13h às 19h. Os contatos são pelo telefone (41) 3552-4000 ou whatsapp (41) 98780-1440.