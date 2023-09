Clube de Aventureiros e Desbravadores do Planalto lança projeto ambiental para arrecadar recursos

O Clube de Desbrava­dores e Aventureiros do Planalto está desenvolvendo um projeto ambiental no intuito de angariar recursos para a participação de seus integrantes no Campori (Acampamento de Des­bravadores), que acon­tecerá entre os dias 11 a 15 de outubro em Santa Helena (PR), e no Aventuri (Acampamento de Aventureiros), que será realizado entre os dias 3 a 5 de novembro, na Cidade dos Lagos, em Guarapuava (PR). Se a viagem der certo, esta será a primeira vez que as crianças e jovens dos dois grupos irão participar desses acampamentos.

A expectativa para o Campori é reunir cerca de 20 mil representantes de todos os Clubes de Desbravadores da região Sul do Brasil e o Aventuri espera reunir 2500 representantes de Clubes de Aventureiros da Associação Central Paranaense.

Como os custos da viagem (pagamento de inscrição, ali­mentação e transporte) não são poucos, as diretorias dos grupos decidiram implementar o Projeto Reciclagem do Bem, cujo objetivo é arrecadar latinhas ou qualquer material de alumínio e destiná-los para reciclagem. Dessa forma, além de ajudar a cuidar do meio ambiente, os desbravadores e aventureiros poderão arrecadar recursos para custear essas despesas.

“Reconhecemos a impor­tância da participação de nossas crianças e adolescentes nesses eventos, que proporcionarão muitos benefícios, dentre os quais destacamos o maior contato com a natureza, interação com novos amigos, fortalecimento das capacidades físicas e mentais e sociais, além de experiências incríveis que só quem acampa sabe”, afirmam Michelle Abecassis de Vasconcelos, diretora do Clube de Aventureiros Planalto Kids, e Nilton César Melo de Vasconcelos, diretor do Clube de Desbravadores Planalto.

Sobre os clubes

O Clube de Desbravadores Planalto foi fundado em 2022, para atender crianças e adolescente de 10 a 15 anos. Atualmente tem 22 integrantes, que participam de reuniões semanais, onde aprendem a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Os contatos com o grupo podem ser feitos através do Whatsapp (41) 99199-3674 ou Instagram @Planaltodbv

O Clube de Aventureiros Planalto Kids foi fundado em 2022, para atender crianças de 6 a 9 anos. Atualmente conta com 22 integrantes e sua missão principal é ajudar as crianças, desenvolvendo atividades para unir os pais aos seus filhos. O clube realiza uma programação apenas durante o período escolar, onde as crianças aprendem a desenvolver o amor ao próximo e ao nosso Criador, descobrir suas habilidades e usá-las de forma adequada, desenvolver a criatividade; fazer as coisas com alegria e corretamente; colaborar e conviver em harmonia com os outros. Os contatos com o grupo podem ser feitos através do WhatsApp (41) 99165-2460, Instagram @Planaltokids2022 ou Facebook Planaltokids.

Faça parte deste projeto! Entregue suas latinhas ou materiais de alumínio no ponto de coleta que fica na sede do Clube, na Escola Sebastião Tavares – Avenida Manoel Ribas, 3561, Jardim Planalto (em frente ao UPA Costeira).

Edição n.º 1381