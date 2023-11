Clube Panterões arrecada doces para o Natal das Crianças do jardim Condor

O clube esportivo Panterões EC está fazendo uma campanha de arrecadação de doces, balas, pipocas e outras guloseimas para a festa de Natal das crianças do Jardim Condor, que será realizada no dia 16 de dezembro. O evento contará com distribuição de kits de doces, algodão doce, cachorro-quente, pipocas e refrigerantes.

Também haverá brinquedos para os pequeninos, como cama elástica, piscina de bolinhas e outros.

O Panterões pede ajuda da comunidade para conseguir as doações de doces. Quem preferir poderá ajudar fazendo um PIX na chave 41998722077, em nome de Paulo dos Santos Lisboa, valor que será utilizado para pagar a locação dos brinquedos. A expectativa é atender cerca de 250 crianças da comunidade.

Edição n.º 1388