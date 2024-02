Cogumelos ganham espaço cada vez maior no prato dos araucarienses

A produção de cogumelos vem ganhando espaço no Brasil e no Paraná e também está presente em Araucária. São muitos os brasileiros que já conhecem os benefícios dos cogumelos para a nutrição e para a saúde. E apesar desse alimento ainda não fazer parte da dieta regular da maioria da população, o mercado de fungos é cada vez mais crescente.

De olho nesse filão de mercado, os empreendedores araucarienses Francieli do Rocio Costa Fierzt e Jonas Henrique Stoco decidiram apostar no cultivo de shitake, algo que exige muita atenção e cuidado. Eles criaram a cogumelaria Sol Nascente, que fica na área rural de Faxinal do Tanque. “Iniciamos recentemente, em outubro de 2023, e em breve teremos os primeiros cogumelos para comercializar. Nossa primeira colheita está prevista para final de março e início de abril”, conta o casal.

Eles resolveram investir em cogumelos porque precisavam de uma renda extra, além dos seus empregos, para juntar dinheiro e construir a casa própria. “Queríamos que fosse algo no campo, e nessa busca conhecemos um casal que trabalha com produção de cogumelos shitake e dá curso de como produzi-lo. Por ser algo diferente, onde poucas pessoas produzem, resolvemos fazer o curso. Não tínhamos nenhum conhecimento sobre a produção de cogumelos shitake, mas através do curso, aprendemos e nos aperfeiçoamos”, explicam.

A colheita dos cogumelos acontece cerca de 6 a 8 meses após a introdução do fungo na tora

A produção de cogumelos se divide em 3 etapas: 1º a inoculação, que é introduzir o fungo na tora; 2º é a incubação, o momento de desenvolvimento do micélio do fungo; e 3º a frutificação, que é a hora de frutificar os cogumelos para depois fazer a colheita. Todo esse processo leva em torno de 6 a 8 meses.

“Começamos priorizando apenas o cogumelo shitake, mas vamos ampliar para produzir outros tipos, como o shimeji e o juba de leão. Mas como em toda produção, a de cogumelos não é diferente, tem suas dificuldades, e a principal delas é encontrar produtores para a troca de conhecimentos”, argumenta.

Francieli e Jonas estão ansiosos com a primeira colheita do shitake, a expectativa é vender para restaurantes, feiras e diretamente para o consumidor final. “Um dos maiores consumidores de cogumelo é o público vegetariano e vegano, pois substituem a carne por cogumelos. Ele pode ser consumido de várias formas, in natura, assado, cozido, desidratado, em forma de farinha. O consumo de cogumelos traz vários benefícios para a saúde, pois possuem grande quantidade de vitaminas, antioxidantes e fibras, auxiliando assim a regulagem do colesterol e da glicose, fortalece o sistema imunológico, entre outros”, pontua Francieli.

A empreendedora reforça que o cogumelo também tem baixo teor de gordura, fortalece os ossos por ser fonte de vitamina D, preserva a memória, aumenta a imunidade, melhora os níveis de energia, reduz o risco de câncer, previne doenças do coração e regula o intestino.

Ficou interessado em conhecer mais sobre a cogumelaria Sol Nascente e sobre os cogumelos e seus benefícios? Então entre em contato pelos fones 99154-7098 (Francieli) e Jonas 98452-5927 (Jonas).