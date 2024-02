Jovem empreendedor preserva a arte milenar da cutelaria em Araucária

Araucária é uma cidade que esconde muitos encantos, muitas histórias bonitas, muitas pessoas de sucesso e também muitos jovens empreendedores. Alisson Bordignon, 28 anos, morador do bairro Costeira, engrossa essa lista, ele soube identificar uma oportunidade e transformá-la em um negócio lucrativo. Há cinco anos, descobriu sua habilidade com a cutelaria e a transformou em uma nova fonte de renda – nasce a Cutelaria Bordignon.

Inspirado pela própria família, que sempre trouxe no sangue a paixão pelo artesanato, Alisson resolveu seguir os passos. Ele também sempre acompanhava o hobby preferido do avô, a marcenaria. “Comecei a explorar vídeos sobre a construção de martelos, tábuas de churrasco e, no meio desse processo, as facas. A partir daí, iniciei na cutelaria após concluir um curso técnico em eletromecânica no Senai Thomaz Coelho, em Araucária. Durante um dos módulos, desenvolvemos um martelo pena como parte da disciplina de usinagem e tecnologia dos materiais. Esse conteúdo despertou meu interesse e comecei a explorar vídeos sobre o assunto”, conta.

Alisson diz ainda que o pai herdou uma bigorna do seu avô e vendo seu crescente interesse, decidiu dedicar-se à cutelaria. Passou meses aprendendo, estudando vídeos, lendo artigos e consultando profissionais da área para aprimorar suas técnicas. Entre altos e baixos, ele começou a produzir peças de qualidade, transformando seu hobby em uma fonte de renda adicional.

Apaixonado pela cutelaria, Alisson transformou o hobby em fonte de renda adicional / Foto: Raquel Krieger

“Ao longo do tempo, optei por fazer um curso de cutelaria com o professor Alexandre Bigunas, o que aprofundou ainda mais meu conhecimento e me fez aprender muitas técnicas para a melhoria das facas. Além das facas, consigo fabricar minhas próprias ferramentas manuais, como tenazes, marretas, morças e guias de desbaste, em minha oficina de cutelaria”, diz o cuteleiro.

O araucariense é um artista nato, além de descobrir sua habilidade na confecção de instrumentos de corte, ele se mostrou um talentoso desenhista. “Eu desenho minhas peças, permitindo que a criatividade resulte em itens harmoniosos e anatomicamente corretos. Uma das peças mais significativas que fiz até hoje foi uma faca forjada em aço damasco, uma combinação de duas ou mais ligas de material, como níquel e carbono. Mesmo sem as ferramentas caras, como prensa hidráulica ou martelete, optei por realizar esse trabalho manualmente, levando cerca de 8 horas seguidas de forja para produzir apenas uma faca”, comemora.

Aos poucos ele foi aprendendo muitas técnicas para a melhoria das facas / Foto: Raquel Krieger

Uma arte milenar

A cutelaria é uma das técnicas milenares mais antigas da humanidade. A arte de confeccionar instrumentos cortantes está presente entre nós há muito mais tempo do que pensamos. Com o passar do tempo, essa técnica ganhou novos aperfeiçoamentos e, atualmente, contamos com uma cutelaria que une os antigos métodos primordiais do segmento com inúmeros avanços tecnológicos.

Assim é a cutelaria de Alisson Bordignon. Atualmente ele utiliza, na produção das suas peças, aços virgens SAE5160 e fabrica as facas tanto por forjamento quanto por recorte e desbaste. “Ser cuteleiro exige força de vontade e dedicação, e ao longo do tempo, minhas peças têm melhorado gradualmente com o empenho dedicado a cada uma. Hoje, atendo não apenas clientes em Araucária, mas também envio para todo o Brasil. Até o momento, não realizei vendas internacionais, mas estou aberto a expandir minha presença para fora do país”, diz o jovem empreendedor.

