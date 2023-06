Coimbra EC enfrentará o América na semifinal da Copa Barro Preto de São José dos Pinhais

O Coimbra Esporte Clube, que conseguiu a classificação antecipada para a semifinal da Copa Barro Preto, em São José dos Pinhais, só voltará a jogar no domingo (18/06), às 11h. O adversário será o América Osternack, no Barro Preto, em São José dos Pinhais. A outra semifinal será decidida entre as equipes do Benfica X Botafogo Lindóia, às 9h.

No Intermunicipal Quarentinhas o time araucariense jogou no sábado (03/06) e empatou com o Bola de Ouro de Colombo em 1X1. O próximo jogo será contra o Skemetrepys de Campina Grande na quinta-feira (08), às 14h45, no Estádio do União Guaraituba, em Colombo.

Edição n. 1366