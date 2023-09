Coimbra enfrentará o Old Boys no mata-mata do Campeonato Intermunicipal

Acabou o descanso e o Coimbra Esporte Clube, que ficou algumas semanas de folga, já está afinado para enfrentar o Old Boys pelas oitavas de final do Campeonato Intermunicipal. O jogo será no próximo domingo (17/09), às 9h30, no campo do Tropical.

Segundo o clube, as expectativas para este confronto são as melhores possíveis, mesmo sabendo que não será uma missão fácil, já que os dois times não jogam na retranca, gostam de atacar. Inclusive já se enfrentaram na primeira fase do campeonato, em um jogo bastante disputado, porém o Coimbra acabou perdendo de 2X1.

“No campeonato passado derrotamos eles no mata-mata por 3X2 e fomos para a semifinal. Queremos repetir esse resultado, e o fato de jogarmos em casa, no Tropical, campo em que não perdemos nenhuma partida até agora, será fundamental na busca por mais uma vitória”, disse um dos dirigentes.