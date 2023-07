No domingo (02/07), o Coimbra Esporte Clube faturou o troféu de bronze da Copa Barro Preto, de São José dos Pinhais, após vencer o Benfica, do Umbará. Em um jogo emocionante e bastante disputado, a equipe araucariense superou o adversário em 3X2.

Gledson marcou o primeiro gol aos 10 minutos do primeiro tempo, o segundo veio aos 25 minutos com o jogador André e aos 35 minutos do segundo tempo Isaías marcou o terceiro gol, confirmando a vitória do time.

Edição n. 1370