Coimbra volta a jogar no sábado (19) pelo Campeonato Intermunicipal

Após alguns dias de folga, o Coimbra Esporte Clube voltará a jogar pelo Campeonato Intermunicipal no sábado (19/08). O time irá enfrentar o Horoeste de Quatro Barras, às 15h, no campo do Tropical.

Inicialmente este jogo estava marcado para sábado próximo (12/08), mas por conta das chuvas incessantes que estão caindo sobre a região, deixando os campos alagados, a organização decidiu cancelar e remarcar a data.

Em sétimo lugar na tabela de classificação, ainda nesta fase da competição o Coimbra enfrentará, além do Horoeste, o Xingu de Pinhais. Se ficar entre os oito classificados, seguirá para o mata-mata, onde as disputas serão com jogos de ida e volta.