Colégio Adventista de Araucária promove “Noite de Autógrafos”

A noite do dia 27 de setembro foi de muitas emoções para alunos do Colégio Adventista de Araucária. Eles participaram de uma “Noite de Autógrafos”, com a presença de suas famílias, onde cantaram músicas que remetiam aos temas presentes no livro coletivo que eles mesmos escreveram. As apresentações encantaram a todos.



Participaram deste evento os estudantes do EFAI 2° e 3º anos e EI 3º e 4º anos. O tema escolhido pelo 3º ano do EI foi a “Família”, o 4º do EI falou sobre “Por que sou especial para Deus”, o 2º ano do EFAI abordou o tema “O que admiro na criação” e o 3º ano do EFAI falou sobre “Insetos”, também com base em passagens bíblicas. O livro começou a ser produzido com as turmas desde o mês de abril e na Noite de Autógrafos, cada criança recebeu um exemplar.



“É importante estimular nas crianças desde cedo o prazer de ler e escrever. E para contribuir na formação de alunos leitores, críticos e participativos, capazes de interagir em sua realidade na condição de cidadãos conscientes, o Colégio realizou este evento. Nosso objetivo é formar estudantes autores e criadores de suas próprias histórias”, destacou a direção.