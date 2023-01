Colégio Adventista forma primeira turma de 3ª série do ensino médio

O Auditório do Colégio Adventista do Portão quase ficou pequeno para receber os convidados que acompanharam a cerimônia de formatura da primeira turma de 3ª série do ensino médio do Colégio Adventista Araucária. A formatura aconteceu no dia 22/12 e foi marcada por muita emoção, gratidão e celebração pela vida dos estudantes.







A turma recebeu o nome do paraninfo Dr. Hérlon Costa, que iniciou sua carreira lecionando para o Ensino Fundamental para esse mesmo grupo de alunos. “Foi emocionante a demonstração de carinho, respeito e admiração entre o Dr. Hérlon e todos os formandos. Outro momento de muita emoção foi a homenagem feita ao saudoso Prof. Leandro, diretor do Colégio Adventista Araucária, que demonstrou muito carinho e cuidado para com todos os estudantes, enquanto esteve na função. Nos comovemos ao recordar dos momentos compartilhados e essa gratidão permanecerá viva em nossas memórias”, disse o colégio, que também agradeceu pela presença de todos.