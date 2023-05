Colégio Bom Jesus completa 127 anos neste 11 de maio

Na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, o Colégio Bom Jesus completará 127 anos de história dedicados à formação integral de crianças e jovens. Ao longo desse tempo, o Colégio vem reforçando sua missão de construir uma educação completa, em um ambiente que preza pelo cuidado físico e emocional de seus alunos, inspirado nos valores e virtudes de São Francisco de Assis.

Um dos projetos desenvolvidos no Colégio é o “Virtudes e Atitudes”, que em 2023 completa 20 anos. Essa iniciativa insere alunos, familiares, professores e sociedade em uma partilha de conhecimento e consciência de responsabilidade social. A cada série, os professores trabalham uma virtude com seus alunos, sendo 13 as principais: amor, confiança, diálogo, disciplina, fraternidade, gratidão, humildade, perseverança, prudência, respeito, sabedoria, solidariedade e união.

Já o projeto Bom Jesus Social tem como objetivo principal educar para o humanismo solidário; formar profissionais comprometidos com o meio social em que estão inseridos e contribuir para uma constante interação entre a teoria e a prática.

O Colégio Bom Jesus é uma das marcas do Grupo Educacional Bom Jesus, que atende diretamente cerca de 30 mil alunos da educação básica ao ensino superior (com a FAE Centro Universitário, que está presente no Paraná e em Santa Catarina). São cerca de 4 mil funcionários.

Araucária

O Colégio Bom Jesus São Vicente, que fica em Araucária, também conta com a excelência de ensino do Grupo Educacional Bom Jesus, que possui várias unidades pelo Brasil e mais de um século de tradição. A unidade está localizada no centro da cidade e oferece todos os segmentos da Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

História

O Grupo Bom Jesus iniciou suas atividades em 1896, com a fundação da Escola Popular Alemã Católica, que em 1902 passou a ser administrada pelos frades franciscanos e foi transferida para a rua 24 de Maio, em Curitiba (PR). Em 1909, foi fundada a Paróquia Bom Jesus dos Perdões, na Praça Rui Barbosa, e dois anos depois foi construída a sede da escola, ao lado da igreja, na rua Alferes Poli – ambos os endereços em Curitiba.

Hoje, o Grupo Educacional Bom Jesus é composto das marcas Colégio Bom Jesus; FAE Centro Universitário; Editora Bom Jesus; Teatro Bom Jesus; LaCe – Language Center; Gráfica Bom Jesus; Valor Brasil – produtos promocionais; e MindHub, um hub de inovação sediado no 8º andar do prédio FAE Business School, em Curitiba (PR). O Colégio possui unidades em cinco estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Edição n. 1362