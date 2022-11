Colégio Maria da Graça convida para sua 1ª Mostra do Conhecimento

Na sexta-feira (25/11), o Colégio Estadual Professora Maria da Graça, no bairro Costeira, irá realizar uma Mostra do Conhecimento, com exposições e apresentações de trabalhos realizados pelos alunos. O evento será aberto a toda a comunidade e contará ainda com apresentações artísticas e vendas de pastéis e refrigerantes.

De manhã a feira abre das 9h às 10h30, de tarde o horário é das 14h30 às 16h e de noite o evento acontece das 19h30 às 21h. “O Colégio, realizará juntamente com estudantes, professores e equipe gestora a sua 1ª Mostra do Conhecimento e está convidando os pais, responsáveis e comunidade em geral para participar e prestigiar todos os trabalhos”, convida a direção.

O Colégio Maria da Graça fica na Rua Bernardino Lemos, 326 — bairro Costeira.