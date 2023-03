Colégio Marista Sagrado destaca a importância do Integral 6

Considerando que o ambiente escolar é um dos mais significativos na formação dos indivíduos no decorrer da vida, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus valoriza o período integral, afirmando que vai muito além de um espaço para os jovens passarem o tempo enquanto os pais trabalham. Para a instituição, promover educação de excelência é andar lado a lado com valores solidários e o desenvolvimento social. “Olhando diariamente para a nossa missão, ressignificamos a jornada e apresentamos às famílias uma nova proposta no ambiente escolar, o Integral 6”, afirma o colégio.

Possibilitando que a jornada de aprendizagem de cada faixa etária durante a manhã e tarde sejam ainda melhor aproveitadas, a proposta de ensino integral do Marista Sagrado busca estimular o progresso cognitivo, corporal e artístico dos jovens, aproximando-se cada dia mais das temáticas do período regular.

Experiências atemporais

Em continuidade aos processos de desenvolvimento pedagógico também no contraturno, desde o início do ano letivo os estudantes de 6º e 7º anos são incentivados a realizar as tarefas de casa, trazendo a organização e os métodos de estudos que poderão auxiliá-los nas atividades presentes no cotidiano.

Fabiane Grutzmacher de Paulo, diretora do colégio, explica que, na composição da grade horária, são oferecidas oficinas separadas por categorias aos estudantes matriculados, e entre elas estão: esportes, linguagens (mídias digitais em Língua Inglesa, Literatura, Teatro e Desenho), raciocínio lógico e estratégico (Xadrez).

E não para por aí! O Marista Sagrado reforça que os jovens ainda terão momentos para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, por meio de projetos exclusivos, desenvolvidos pelos educadores Maristas.

“Nossa trajetória de evolução se constrói sempre com a contribuição de todos. Para o Período Integral de 2023, apresentamos uma nova estrutura, que foi pensada com carinho e cuidado por nossos profissionais”, destaca Fabiane.

Colégio Marista Sagrado destaca a importância do Integral 6 1 Colégio Marista Sagrado destaca a importância do Integral 6 2

Regular ou Integral?

Assim como no período regular de aulas, o Integral também segue as diretrizes de indicadores do desenvolvimento – plano anual da Rede Marista, alinhado à BNCC – de cada etapa em que o jovem está inserido. E qual é a diferença, afinal?

A diferença está no fato de, no Integral, a proposta ser de desenvolvimento de projetos, ou seja, considerar os mesmos indicadores de desenvolvimento, mas explorando uma temática em especial e de forma conectada com as aulas especiais.

“Alinhada as demandas do século XXI, a proposta pedagógica do Integral 6, bem como dos demais segmentos, é inclusiva, pois reconhece a importância da educação na garantia do crescimento dos jovens em todas as suas dimensões como um projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais”, conclui a direção.

Colégio Marista Sagrado destaca a importância do Integral 6 3 Colégio Marista Sagrado destaca a importância do Integral 6 4

Edição nº.1354