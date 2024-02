Colégio Metropolitana e Projeto NIVEA: rumo ao sucesso através do Voleibol Escolar

Em uma parceria inovadora, o Colégio Metropolitana e o Projeto NIVEA (Núcleos de Iniciação ao Voleibol Escolar de Araucária) uniram-se para fortalecer não apenas os laços educacionais, mas também para destacar a importância do voleibol na formação integral dos alunos.

Essa colaboração singular visa transcender as salas de aula, levando os estudantes a novas experiências, que podem ampliar horizontes.

Neste projeto, o Colégio Metropolitana assume o compromisso de integrar o voleibol no cotidiano dos estudantes, reconhecendo o esporte como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento físico e mental. O Projeto NIVEA, conhecido por seu compromisso com iniciativas sociais, traz sua expertise para enriquecer essa jornada, proporcionando recursos e suporte técnico especializado em voleibol.

A prática de esportes é um complemento super importante para o desenvovimento dos alunos

A diretora do Colégio Metropolitana, Marcia Katuragi, destaca a importância dessa parceria: “Estamos empolgados em proporcionar aos nossos alunos uma educação que vai além dos livros. O voleibol, em particular, é uma disciplina que promove não apenas a saúde física, mas também habilidades como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”.

O Projeto NIVEA, através de seu representante, Cleverson da Silva, enfatiza o comprometimento com o desenvolvimento social através do voleibol: “Acreditamos no potencial transformador do esporte, especialmente do voleibol. Ao unir forças com o Colégio Metropolitana, estamos investindo no futuro desses jovens, promovendo não apenas a educação acadêmica, mas também o desenvolvimento pessoal através desse esporte”.

Projeto de voleibol vai atender categorias masculino e feminino

Os estudantes já estão imersos em treinamentos e competições de voleibol, participando ativamente das atividades propostas pelo Projeto NIVEA. Essa parceria inovadora entre o Colégio Metropolitana e o Projeto NIVEA não apenas eleva a qualidade da educação oferecida, mas também destaca a sinergia entre a academia e o voleibol na formação de cidadãos mais completos e preparados para os desafios do futuro.

Edição n.º 1401