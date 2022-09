Colégio Metropolitana promove eventos para aproximar as famílias da escola

Os encontros da escola com a comunidade são momentos muito importantes que precisam ser incluídos no calendário das escolas, pois promovem uma interação da teoria com a prática, o maior envolvimento das famílias com o ambiente escolar e a aprendizagem dos filhos. Também permitem a vivência dos estudantes com conceitos trabalhados em sala de aula, de uma maneira mais dinâmica, divertida e com maior relevância para todos os envolvidos. Pensando nisso, o Colégio Metropolitana tem desenvolvido inúmeros eventos escolares, com o intuito de possibilitar aos estudantes momentos de troca de conhecimentos entre eles, para que possam resgatar as relações sociais, que tiveram que abdicar durante a pandemia.



“As riquezas culturais do nosso país foram tema do nosso projeto ‘Folclore e suas culturas regionais’, desenvolvido com os alunos da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Trabalhamos as danças regionais e separamos as apresentações por turmas e por regiões, com trajes típicos e uma decoração cujo foco era retratar a cultura, a diversidade e a pluralidade”, explica a direção do colégio.

O projeto envolveu as famílias dos estudantes, que assistiram as apresentações e interagiram entre si.

Ainda pensando no envolvimento com a família e a comunidade escolar, o Colégio Metropolitana realizou a Feira de Ciências, que promoveu a troca de experiências entre a comunidade escolar como um todo. As famílias puderam prestigiar as experiências e pesquisas dos estudantes e os próprios estudantes tiveram a oportunidade de visitar os demais colegas. A feira envolveu os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até a 3ª série do Ensino Médio, no período da manhã, e crianças da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais, no período da tarde.



Torneio de Robótica



Também focado na relação da teoria com a prática, o colégio realizou o Torneio de Robótica com os alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio. O intuito foi demonstrar que a robótica é um conceito presente em todas as áreas da sociedade atual, é uma tecnologia que como disciplina escolar tem fundamental importância para a formação de indivíduos capacitados e ativos a desenvolver funções e soluções em nossa sociedade.

“Os resultados conquistados dentro das aulas de robótica foram evidenciados como a montagem, programação e trabalho em grupo, através de demonstração durante os desafios no campeonato interno de robótica”, esclareceu a direção.