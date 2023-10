Colégio Szymanski abre inscrições para cursos de ensino técnico

A educação está evoluindo cada vez mais, e com isso, as escolas e instituições de ensino estão em constante mudanças. O Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski a alguns anos adota o método de Ensino Técnico, auxiliando assim os estudantes a decidirem sua função no mercado de trabalho, e oferecendo conhecimentos em função disso.

Com isso, na última terça-feira, 03 de outubro, o colégio abriu inscrições para cursos associados ao Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio. Os cursos são:

Técnico em Administração: Com turmas disponíveis para o turno da manhã e de noite;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: Turmas disponíveis para manhã e noite;

Formação de Docentes: Com turmas apenas no turno da tarde.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 23 de outubro e o início das aulas é apenas no ano que vem. Para mais informações, entrar em contato com o Colégio Szymanski pelo número (41) 3642-4089, que está disponível para WhatsApp com horário de atendimento das 8h às 12h, e das 13h às 21h. Pra quem preferir atendimento presencial, o colégio está localizado na Rua São Vicente de Paulo, 76, no Centro, próximo à Prefeitura de Araucária.