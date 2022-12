Colégio Szymanski conquista medalhas e menções honrosas na 17° OBMEP

Colégio Estadual Professor Julio Szymanski encerra o ano letivo de 2022 com uma excelente conquista: dois de seus alunos foram medalhistas na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A olimpíada reuniu 18,1 milhões de alunos dos ensinos Fundamental e Médio e teve o resultado divulgado nesta terça-feira (20/12).







O estudante Gabriel Piccioni ganhou medalha de ouro e foi o 6º melhor colocado de todo o Paraná. Gabriel Alves Messias ganhou medalha de bronze e os alunos Luan Henrique Santos Silva, Bernardo Banuth de Sá Siqueira, Antonella Bianca Battisti, Kethelyn Mayara do Nascimento Cruz, João Vitor Karas, Bianca de Souza Jesus e Isadora Paulino Ferreira receberam menções honrosas.

“Parabenizamos os nossos alunos e agradecemos a professora Jussara, que todos os anos coordena a OBMEP em nossa escola”, disse o diretor Andre Gotfrid.

Talentoso

Agora são 12 as medalhas conquistadas pelo estudante Gabriel Piccioni em Olimpíadas do Conhecimento, entre os anos de 2019 e 2022. No total, dez são de ouro e duas de prata. Cursando o último ano do ensino médio, Gabriel sempre estudou em escola pública e segue uma rotina intensa de estudos.