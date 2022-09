Colégio Szymanski promove Feira do Conhecimento e Profissões 2022

Dúvidas no momento de decidir pelo curso e pela instituição que pretende estudar são comuns entre os estudantes, sendo assim, a orientação é buscar o máximo de informações possíveis. Por isso, o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski irá promover a Feira do Conhecimento e Profissões 2022. O evento acontecerá na sexta-feira (23/09), das 8 às 17h, e no sábado (24), das 8 às 12h.



Segundo a direção do colégio, na sexta-feira a feira será exclusiva para estudantes do Szymanski, porém no sábado, será aberta a toda a população. Os visitantes poderão acompanhar apresentações sobre carreiras e profissões de nível médio e superior, como também, poderão conhecer na prática um pouco do que irão encontrar no universo das universidades.



“Será um momento descontraído, que pode auxiliar o jovem a conhecer as universidades e, a partir disso, traçar as escolhas que guiarão seu futuro. Também é uma excelente oportunidade para que todos possam conhecer melhor o novo ensino médio e seus itinerários formativos”, convida a direção.