Colégios da rede Bom Jesus arrecadam mais de 50 mil peças de roupas

Campanha aqueceu os corações. Foto: divulgação

Uma das coisas mais esperadas no mês de junho é a tradicional Festa Junina do Grupo Educacional Bom Jesus. Este ano, o tema foi “Aquecendo corações na festança virtual” e, mesmo com os cuidados e as limitações necessários pela pandemia, o “arraiá” aconteceu. A Festa Junina Solidária de 2021 arrecadou quase 55 mil peças de roupas para doação. No dia 26 de junho, a festança foi realizada de forma online e ao vivo, com a participação de alunos, professores e colaboradores de todas as unidades do Brasil, além da comunidade externa aos Colégios. Com muitas brincadeiras, trajes e comidas típicas, o grande destaque ficou para uma das virtudes de São Francisco, maior inspirador do Grupo: a solidariedade.

A Campanha do Agasalho de 2021 do Grupo Educacional Bom Jesus tinha como meta arrecadar 25 mil peças, entre todas as unidades, mas foi doado mais do que o dobro dessa quantidade. Somente o Colégio Bom Jesus São Vicente, em Araucária, arrecadou mais de 4.200 peças, que serão destinadas aos Vicentinos do Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

Segundo o grupo, essa arrecadação, que vai aquecer muitos corações Brasil afora, só foi possível por conta da colaboração e generosidade de toda a família Bom Jesus. “É mais um exemplo de amorografia na prática, mostrando como a Instituição coloca a lente do amor em cada atividade. A equipe do Colégio Bom Jesus São Vicente agradece toda a contribuição para que o amor seja passado adiante e possa aquecer muitos corações”.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021