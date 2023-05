Colégios de Araucária passarão por revitalização com verbas do programa “Escola Bonita”

Seis colégios estaduais de Araucária receberam recentemente verbas do programa Escola Bonita, para execução de reformas ou aquisição de equipamentos e mobiliários. O objetivo é garantir que os estudantes e os profissionais da educação tenham espaços adequados e propícios à aprendizagem e ao convívio da comunidade escolar.

O investimento é feito pela Secretaria de Estado da Educação com recursos provenientes do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), órgão vinculado à pasta. O trabalho integrado do Governo do Estado conta ainda com a participação de equipes de engenharia da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Paraná Edificações, responsáveis pela fiscalização das obras.

Os valores são diferentes para cada instituição e cada diretor pode definir como utilizar os recursos de acordo com as necessidades prioritárias específicas das unidades escolares que gerenciam. As intervenções podem incluir pinturas, reparos estruturais, melhorias nos espaços comuns, bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas e pátios, além de serviços especializados de jardinagem e limpeza.

Segundo a Fundepar, em Araucária foram beneficiados pelo programa Escola Bonita os colégios Ana Maria Vernick Kava e Colégio Araucária que receberam R$50 mil, e os colégios Professor Júlio Szymanski, Lincoln Setembrino Coimbra, Rocha Pombo e Vespertino Pimpão, que receberam R$100 mil.

