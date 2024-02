Os colégios estaduais de Araucária, Dias da Rocha (Cívico-Militar), Guajuvira e Marilze da Luz Brand receberam um certificado de Escola Destaque no Painel da Educação no Paraná. A premiação reconhece que as instituições promovem ambientes propícios ao aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. A entrega aconteceu durante o 1º Seminário dos Diretores com Foco na Aprendizagem de 2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), que acontece até sexta-feira (23), em Foz do Iguaçu.

O encontro conta com oficinas e palestras direcionadas aos diretores da rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o primeiro semestre letivo. Ao todo, participam do seminário mais de dois mil profissionais da educação de todas as regiões do Estado. Além de Araucária, colégios de outros municípios do Paraná também receberam a certificação das mãos do secretário de estado da Educação, Roni Miranda.

Glaucia Gomes de Oliveira, diretora do Colégio Marilze da Luz Brand, localizada no Jardim Fonte Nova, agradeceu sua equipe e a comunidade. “Esse certificado é o reconhecimento do trabalho que temos feito para melhorar a qualidade da aprendizagem, através de aulas diversificadas, usando as plataformas educacionais e também o acompanhamento da frequência dos estudantes. Ficamos honrados pelo reconhecimento ao nosso trabalho”, comentou.

O diretor do Colégio Estadual do Campo Guajuvira, Carlos Fontalva, também destacou a importância da certificação. Ele disse que a comunidade merece e que esse é o reflexo do que os pais e os alunos têm apresentado. “É gratificante ver a dedicação dos nossos alunos com tudo que o Estado promove, com o que a SEED propõe. Tudo é feito com maestria, com muita qualidade. Professores, funcionários, toda nossa equipe de trabalho, junto com nossos alunos e suas famílias, fazem um trabalho espetacular. Quando a gente soma e vem equacionando tudo isso, não tem como dar errado. Realmente estamos no caminho certo e daqui pra frente é só crescimento. Importante frisar que não recebemos apenas um prêmio, recebemos o reconhecimento da SEED. Sabemos que ainda temos muito por fazer, muito para construir, mas é bacana ver que o que a gente está fazendo está dando’, comemorou.

Da mesma forma a diretora do Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha, Sandra Betineli da Costa, destacou que este reconhecimento evidencia o resultado de um comprometimento dos estudantes com a devolutiva do processo de ensino recebido, as avaliações da escola e da Mantenedora. “É, também, fruto de engajamento de toda a equipe diretiva, de pedagogia, de professores, funcionários e do apoio das famílias em relação ao acompanhamento da vida escolar dos seus filhos. Indica que estamos contribuindo com a melhora da aprendizagem e com a educação do município e Estado”, frisou.

