Colisão entre carro e carreta do exército deixa duas pessoas com ferimentos leves

Na manhã desta terça-feira, 06 de fevereiro, um acidente envolvendo uma carreta e um carro aconteceu na PR-423, rodovia que liga Araucária e Campo Largo, acesso ao Campina das Pedras, Colônia Cristina e Rio Verde Acima.

De acordo com as informações, a carreta, que seria do exército, estaria transportando maquinário pesado, e teria colidido lateralmente contra um carro.

Ainda não se sabe a causa do acidente, e qual é a marca do carro envolvido. Mas há informações que a situação deixou duas vítimas em código 2, ou seja, apenas com ferimentos leves. Ambas foram encaminhadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para auxiliarem na ocorrência.Devido a esse acidente, o trânsito ficou mais lento.