Coluna: Porcos

Ieu foi na prefeitura pra resolver tirar uma licensa pra criar porco, porque duns tempo pra cá tendo que tirar estas licença na Vigiláncia Sanatória, e ieu nem sabendo prá que servindo proque que a gente tem que tirar licença pra criar porco se porco nem pede licença pra gente quando tá sendo criado!!! Chegando na perfetura, 3 hora da tarde, prefeitura fechada!!! Que maravilha!!! Perguntei pro guarda da frente e preguntei, ninguém trabalha nesta prefeitura, guarda enton dizendo que iéles non trabalhon de manhã, de tarde iéles nem vem!! Enton ieu preguntando, quantas pessoa trabalhon na prefeitura e guarda dizendo, mais ou menos a metade!!! Desgracéra Mésmo!!! Mas pra pedir licença pra gente criar porco iéles non perdoam!! È tanta das taxa pra pagar, tanta das ezigença, tanta das dificuldade que só falton pedir certificado de batismo dos porco!! E pra vender os porco enton, tudo mundo pregunta se o porco tem certificaçón de garantia de procedência, eu sempre responde, claro que tem, ieu mesmo garanto que porco tendo a procedência de uma porca!!! Despois querem que chiqueiro esteje sempre limpinho, bem lavado, cheroso, desinfetado, brilhando, mas veja o perigo cultural que o povo tá correndo? Se Chiquero for deste jeito, quando as mãe entrar nos quarto dos adolescente vom falar o que? Vão falar o que? Von mesmo ficar sem assunto!!! Onde é que nóis imo parar deste jeito!!! Ieu garanto que iéste pessoal das vigilança sanatória, quando ton lá comendo uma feijoada com rabo, zoreia, pé de porco, tocinho, costelinha, nem quere saber de onde que vindo o porco, comem que se lambuson. Ah, iéles justifica dizendo que porco transmite doença!! Meus Déus do Céu!! O Bicho que mais transmite doença sendo o Bicho Home olha só iésta pandemia, por acaso forom os porco os culpado? Entom porque non dexon os coitado dos porco morer em paz!!! Porque se ieles morendo servindo pra muita coisa boa e os humano morendo só servem pra dar briga nas herança.