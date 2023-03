Coluna SMED: Entrega dos cadernos impressos do material estruturado EstudAr

Idealizado desde meados de 2021 e disponibilizado de forma digital em 2022, o EstudAr chega agora na versão impressa para os(as) estudantes da Rede. No dia 27 de fevereiro, na Escola Municipal Senador Marcos Freire, foi realizada a entrega oficial dos cadernos impressos do material estruturado EstudAr.

O material estruturado EstudAr consiste em um material pedagógico para subsidiar os encaminhamentos, nesta fase, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, para as turmas do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, considerando os elementos da realidade histórica e social dos estudantes.

Participaram do evento as Secretárias de Educação dos municípios de Araucária, Contenda e Pinhais, diretores de departamento da SMED e membros de suas equipes, Conselho escolar e APPF, professores, funcionárias e estudantes da unidade educacional, direção das escolas da rede e representantes da câmara de vereadores.

Com uma recepção muito acolhedora da Unidade, foi realizado um momento cultural com a professora Silvia Regina Pacheco de Camargo, que fez a contação de história da narrativa de aventura “Augusto Folha em uma aventura por Araucária”, escrita pelas professoras Lilian Kely Karachinski Baptistel e Patrícia Kudlaviec Przybylovicz, que compõem a equipe de elaboração do material.

Posteriormente, fizeram uso da palavra a coordenadora do projeto professora Elisa Daniele de Andrade, a diretora do Departamento de Ensino Fundamental Eliane Terezinha Buwai Krupa, a diretora Executiva de Ensino Suzana Nunes Branco, a diretora Geral da SMED Marilene Rode, a Secretária de Educação professora Adriana de Oliveira Chaves Palmieri e o vereador Sebastião Valter Fernandes.

A Secretária de Educação Adriana surpreendeu as profissionais que atuam com o material EstudAr com a menção honrosa, concedida por ela, o prefeito e a vice-prefeita.

Foi entregue à diretora da escola Marcos Freire, professora Clarissa, representando os(as) diretores(as) das demais escolas, o material do(a) professor(a), seguindo a entrega para os(as) estudantes, que são a grande razão desse projeto existir.

Para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o material EstudAr, é possível acessar o arquivo digital disponível no Portal Educação Araucária – https://araucaria.ensiname.online.

Edição nº.1353.