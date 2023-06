Coluna SMED: O processo de inclusão e a Implantação do AEE Coensino SEMANA PEDAGÓGICA 2023

Na semana de 22/05 à 26/05, foi oportunizada aos profissionais da Educação, a Semana Pedagógica, com o tema: O processo de inclusão e a Implantação do AEE Coensino, assunto este de suma importância para discussão e aprofundamento da realidade que se apresenta no cotidiano escolar da rede municipal de ensino.

Profissionais comprometidos com a Inclusão na Educação proporcionaram reflexões sobre diversos fatores que interferem na dinâmica do contexto escolar atual.

No primeiro dia do evento, a Profª Doutora Laura Ceretta abordou sobre o Ensino Colaborativo, evidenciando a importância da inclusão na educação, o qual representa um longo caminho a ser percorrido. Reconhecer a importância do trabalho colaborativo e suas verdadeiras conquistas e que estas precisam ser divulgadas foi um dos focos da sua palestra.

No segundo dia, a psicóloga Paula Marques Choinski discorreu sobre as Estratégias de Prevenção de Comportamentos Disruptivos, abordando o panorama do Transtorno do Espectro Autista, a mudança nos critérios de diagnósticos e a necessidade que o indivíduo tem quanto a sua especificidade, sendo pontuais na sua intervenção. Foi objetiva em explicitar de que forma a criança/estudante precisa ser trabalhada de acordo com sua individualidade. A importância de ter alguém para significar, tendo a sensibilidade em perceber o que provoca a mudança no comportamento, podendo gerar a crise. O estudante que está no contexto escolar tem seus direitos, os quais precisam ser respeitados e cabe ao profissional da educação a busca constante de formação para o acolhimento dele.

No terceiro dia do evento, as profissionais Louise Mari da Rocha e Cassandra Fontoura Fiore Peron, representando o município de Pinhais, trouxeram um relato de experiência da Implantação das Práticas Colaborativas naquele município. É necessário pensar na mudança de concepção e cultura, em que todos os profissionais envolvidos devem compartilhar suas responsabilidades. No município citado, as Práticas Colaborativas, após 7 anos de sua implantação, tornaram-se política pública, representando um processo social, no qual as mudanças acontecem no panorama educacional, em benefício dos estudantes e de toda comunidade escolar.

Para finalizar a Semana Pedagógica, a pedagoga Clicie Maria Cancelier Negoseki, Gestora da Educação Especial de São José dos Pinhais, foi precisa em suas colocações, evidenciando o quanto os municípios estão dialogando entre si na questão da Inclusão em Educação. Por meio da reflexão de que forma podemos, enquanto agentes educadores, ser responsáveis por aqueles que formamos, considerou que o olhar de acolhimento e entendimento é o principal papel, que, ao receber estas crianças/estudantes, devemos estar receptivos, pois estamos numa cultura viva e o trabalho a ser desenvolvido é desafiador.

Todos os dias tivemos, também, palestras com a Equipe Multiprofissional da Smed, com o tema “Sentidos na escola: a dimensão afetiva do educar”, que trouxe reflexões sobre a afetividade no cotidiano dos professores, que foram levados a um momento de repensar sua trajetória profissional, desde o seu primeiro dia na escola até os dias atuais, bem como pensar possibilidades de afetividade na sua prática educativa e em seu cotidiano como um todo.

O evento representou uma excelente oportunidade de promover reflexões sobre a prática pedagógica na perspectiva inclusiva em educação na rede municipal de ensino de Araucária.

Departamento de Educação Especial.