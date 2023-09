Coluna SMED: Projeto ConectAr – conectando as tecnologias à educação

O ritmo acelerado das mudanças na tecnologia tem cada vez mais repercutido nos sistemas de ensino, por isso é necessário aproximar as linguagens veiculadas no universo digital às que permeiam os espaços das unidades educacionais. O Relatório Mundial de Monitoramento da Educação 2023, organizado pela UNESCO e publicado no final do mês de julho, sobre a tecnologia na educação, destaca que somente 40% das escolas brasileiras utilizam a tecnologia para fins pedagógicos. Essa é uma situação que demanda ações importantes como a orientação para o uso adequado desses recursos digitais nas práticas educacionais.

Os mais variados recursos tecnológicos podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem, um exemplo é o uso da televisão em sala de aula. Em Araucária, com o projeto ConectAr, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, as televisões podem ser utilizadas para a transmissão de vídeos relacionados ao referencial curricular do município.

O projeto visa à produção e publicação de vídeos curtos elaborados pelos próprios professores da rede, aproximando-os da realidade local. Atualmente, o ConectAr conta com aproximadamente 150 vídeos publicados no Portal Educação Araucária, que podem ser acessados pelos profissionais da educação, estudantes e comunidade em geral.

O vídeo como um recurso audiovisual pode contribuir com a prática pedagógica dos professores, auxiliando no desenvolvimento das aprendizagens das crianças e estudantes. Além disso, é uma forma de pensar como utilizar a televisão aplicada ao contexto educacional.

Essa ferramenta ainda é tida por muitos profissionais da educação como um método envolvente e atrativo, facilitando e ampliando as possibilidades de conexão e de acesso à informação. Os vídeos do ConectAr também são elaborados em uma perspectiva inclusiva, com a tradução em libras, favorecendo a acessibilidade dos estudantes com deficiência.

Como aponta o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4) da Organização das Nações Unidas (ONU), o direito à educação de qualidade está atrelado ao direito de acesso às tecnologias digitais.

Acesse o Portal Educação Araucária (https://araucaria.ensiname.online) para conhecer e curtir os vídeos. Vamos juntos ConectAr a educação de Araucária!

Edição n.º 1380