Coluna SMED: Tempo de confraternizar e avaliar o que foi bacana neste ano!

Quando chega o mês de dezembro, mesmo com a correria e o cansaço, na cabeça do professor passa um filme de tudo que desenvolveu buscando o aprendizado máximo da criança/estudante.

O último mês do ano traz consigo um turbilhão de reflexões e um sentimento único de encerramento e renovação. Para os educadores, é o momento de uma retrospectiva, a chance de avaliar as vitórias e desafios que permearam todo o ano letivo.

O árduo trabalho e o comprometimento diário deixam uma marca indelével na jornada de cada professor. Cada aula ministrada, cada obstáculo superado, representou uma oportunidade de impactar a vida dos alunos. É tempo de olhar para trás e reconhecer não apenas o esforço empregado, mas também de celebrar as conquistas, por menores que sejam, que fizeram toda a diferença.

Este é o momento para valorizar os laços formados em sala de aula, os momentos de aprendizado mútuo, as descobertas e o progresso individual de cada um. Cada sorriso, cada dúvida respondida, são fundamentais na construção de um futuro promissor, já que os professores lapidam os futuros e conscientes cidadãos.

É importante lembrar do passado, da história construída. Contudo, o presente é ideal para traçar novos planos, estabelecer metas e sonhar alto para o próximo ano, pois a imaginação/sonho é o que torna possível conceber diferentes possibilidades de futuros, e não um único futuro “profetizado”.

Avaliar o que foi significativo neste ano é uma chance de crescimento pessoal e profissional. É reconhecer as conquistas e celebrá-las, mas também absorver os desafios e aprender com elas. É nessa intersecção entre a gratidão pelo que foi alcançado e a vontade de evoluir que reside a essência do trabalho do professor.

No começo do ano costumamos fazer previsões mas o futuro já está aí, basta olhar em volta e procurar os indícios: e a dica é olhar as crianças e buscar entender a linguagem do afeto!

Que este momento de confraternização seja também um período de renovadas esperanças, celebrando as conquistas e se preparando para novos desafios que, sem dúvida, surgirão. É hora de encarar o futuro com entusiasmo, carregando consigo as valiosas lições deste ano para construir um amanhã ainda mais radiante!

Edição n.º 1395