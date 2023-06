Com 90% das obras concluídas, Edifício Lyra será entregue no mês que vem

Já não é mais possível andar pelo bairro Vila Nova sem notá-lo. Imponente, com arquitetura arrojada, ele chama a atenção mesmo daquelas pessoas mais distraídas. Estamos falando do Edifício Lyra, que está sendo erguido num dos pontos mais altos da região, o que propiciará uma vista panorâmica da cidade para seu felizes compradores.

Com 90% das obras concluídas e com previsão de entrega para o início do segundo semestre, o Lyra é considerado um dos empreendimentos mais exclusivos e inovadores do mercado imobiliário araucariense. Tamanha vem sendo a curiosidade pelo residencial que a Maya Incorporadora, responsável pelo empreendimento, decidiu realizar um evento para apresentar a um grupo de araucarienses como está ficando o residencial.

A noite de queijos e vinhos aconteceu no dia 24 de maio e reuniu convidados de corretores de imóveis de Araucária e região. Para o evento, um dos apartamentos do edifício foi totalmente decorado para que os visitantes entendessem um pouco mais dos diferenciais de se morar no Lyra.

Para essa noite, além de queijos, vinhos, música e boa companhia, a incorporadora também convidou três artistas araucarienses para expor seus trabalhos no decorado. Os homenageados foram o designer Max Kampa, a fotógrafa Paola Koenig e a jovem desenhista Giovanna Flores. “Arquitetura é também expressão de arte e uma forma do homem mostrar sua relação com o ambiente construído. Por essa razão, fizemos questão de convidar artistas locais para ocupar com seu trabalho cada uma das suítes do apartamento em que realizamos o evento”, explica Ricardo Pachla, fundador da Maya Incorporadora.

Além de apreciar as obras desses artistas locais, os visitantes também puderam entender um pouco mais das razões que fazem do Lyra um edifício exclusivo e porque morar ali não é simplesmente morar num apartamento. É sim morar numa casa suspensa. Exatamente! Casa suspensa. É esse um dos grandes diferenciais de quem tiver o privilégio de escolher o Lyra como lar. Isto porque o local reúne todas os benefícios de se morar num condomínio sem deixar de lado a qualidade de vida de uma casa.

Os apartamentos do Lyra foram pensados para que você tenha o bem-estar e conforto de uma casa mesmo morando num residencial verticalizado. Isto começa com o fato de que estamos falando de um edifício com apenas um apartamento por andar. Ou seja, nada de vizinhos ao lado. Para complementar isso, as lajes entre andares são maciças e contam com isolamento acústico. As paredes foram todas construídas com tijolos deitados, as janelas contam com vidros duplos e para complementar o prédio é revestido em ACM, que, juntos, garantem que os ruídos que você irá ouvir são somente aqueles que você e sua família produzirem.

Negociações exclusivas para as últimas unidades

E se você já está encantado com apenas esses detalhes sobre o Lyra saiba que ainda restam algumas unidades à venda e a incorporadora está abrindo negociações exclusivas para interessados em comprar ou investir no empreendimento antes da conclusão da obra. Você pode, inclusive, visitar a obra para se apaixonar de vez pelo empreendimento, que fica na rua Alberto Karas, no Vila Nova. As casas suspensas verticalizadas do edifício têm 170 metros quadrados cada.

O layout de cada um dos apartamentos inclui área social e íntima, com clara definição espacial através do volume construído, ou seja, as áreas sociais possuem um conceito open space e são inteiramente envidraçadas para as varandas e visuais externos, diferente dos quartos, que possuem maior reclusão e intimidade na parte de trás do terreno. Outro diferencial do Lyra é que cada unidade pode ser facilmente personalizável, já que não existem vigas dentro das casas suspensas. Isto permite que cada família adapte o imóvel para suas necessidades. Os quartos, por sua vez, estão organizados para a face leste e oeste garantindo o melhor desempenho em salubridade que o sol pode propiciar. As áreas de uso comum do edifício serão entregues completas e mobiliadas, inclusive com plantas de espécies ornamentais nativas do Brasil. “Queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência única de se viver bem, no melhor bairro de Araucária, em uma região arborizada e tranquila. Buscamos um dos pontos mais altos da cidade, que pudesse proporcionar uma linda vista panorâmica do município e da natureza”, garante a incorporadora.

Tá apaixonado pelo Lyra?

Então acesse o site da Maya e conheça mais detalhes do edifício: www.mayaincorporadora.com/edificio-lyra. Ou entre no perfil do Instagram para acompanhar os conteúdos e novidades: @maya.incorporadora

Edição n. 1365