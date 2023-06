Ainda cursando o 2º ano de Matemática, o jovem Angelo Carneiro de Andrade, de apenas 19 anos, já é professor PSS (Processo Seletivo Simplificado). Morador de Campo Largo, ele se desdobra entre várias cidades da região metropolitana de Curitiba para dar aulas. Em Araucária, Angelo é professor de Física no Colégio Estadual Joana Gurski, na área rural de Rio Verde Acima. Estima-se que ele seja o mais novo docente a entrar em uma sala de aula do Município até agora.

Se, por um lado, a pouca idade pode ser um motivador para o jovem professor, por outro, os desafios concentram-se em estabelecer respeito entre os alunos. Isso porque a maioria das pessoas ao vê-lo em uma sala de aula, tem certa desconfiança quanto a sua capacidade técnica. “Algumas pessoas não acreditam que sou mesmo professor sendo tão jovem, ou às vezes ficam muito surpresas. Então, muitos acreditam que ensinar alunos mais velhos ou com a mesma idade que eu pode dificultar o ensino, mas se desde o começo a gente estabelece uma relação de autoridade e respeito, a coisa flui. Quase não tenho tido problemas com isso”, comenta.

Além da idade, Angelo também enfrenta o desafio de tornar suas aulas interessantes, já que as duas disciplinas que escolheu para ensinar, exigem muita concentração e raciocínio lógico, coisas que nem todos os alunos nessa fase da vida têm. “É preciso ter pulso firme pra prender a atenção dos alunos e fazê-los gostar de certos conteúdos”, afirma.

Sonho de ensinar

O jovem diz ainda que sua trajetória como professor começou a ganhar forma antes mesmo de se tornar acadêmico. “Decidi ser professor porque acredito que a educação é o único caminho para transformar vidas. Me candidatei ao processo seletivo para dar aulas de Matemática e Física, tenho duas turmas de terceiro ano e duas de segundo ano do ensino médio e também turmas de sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Quero concluir minha faculdade e me dedicar ainda mais à docência”, comentou o jovem professor.

Edição n. 1367