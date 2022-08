Com apoio da torcida, Araucária vence partida na Terceirona contra o Hope Internacional

A torcida organizada foi peça fundamental no jogo do Araucária ECR contra o Hope Internacional neste sábado, 27 de agosto, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. Com as arquibancadas lotadas pelos “amarelinhos”, o time foi pra cima e marcou 2X0 em cima do adversário, registrando sua primeira vitória no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona.

O primeiro gol foi marcado pelo jogador Foca, aos 40 minutos do primeiro tempo, em uma jogada individual pela esquerda do ataque do Cacique. Aos 19 minutos do segundo tempo, o time ampliou o placar com um gol de pênalti, do centroavante Cavalo.

“Tudo estava a nosso favor e ainda jogamos com um jogador mais em campo, após a expulsão de um dos atletas do Hope, que colocou a mão na bola na hora do pênalti. O Cacique administrou a partida, soube segurar a vantagem e conquistou a vitória”, disse a diretoria do clube.

No próximo domingo, 4 de setembro, o Araucária ECR enfrentará o Patriotas Futebol Clube, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. “Agradecemos o apoio da torcida no jogo contra o Hope e esperamos contar novamente com a presença dos nossos torcedores no clássico contra o Patriotas”, comentou a diretoria.